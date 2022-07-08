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Uğurcan Çakır için flaş transfer iddiası!

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Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Uğurcan Çakır için flaş transfer iddiası!

Son dakika transfer haberleri... Benfica, Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Portekiz devi, milli kaleci için 15 milyon Euro vermeye hazır.

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