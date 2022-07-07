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Jackson Muleka resmen Beşiktaş'ta

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Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Jackson Muleka resmen Beşiktaş’ta

Son dakika... Beşiktaş Kulübü, Jackson Muleka'nın 3 milyon 350 bin avro bonservis bedeliyle transfer edildiğini açıkladı.

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