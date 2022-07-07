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Galatasaray'da Haris Seferovic hamlesi!

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Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Galatasaray’da Haris Seferovic hamlesi!

Galatasaray Benfica'nın 30 yaşındaki İsviçreli golcüsü Haris Seferovic için girişimlerde buunuyor. Sarı-Kırmızılı takım, Başakşehir'in de istediği golcüyü kiralık satınalma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

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