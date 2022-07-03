03 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de şampiyon oldu

Son dakika: Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de şampiyon oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz’de şampiyon oldu

Son dakika haberi... Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen W25 Porto Open turnuvasında tek kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA