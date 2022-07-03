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Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde korkunç kaza! Ters dönerek taklalar attı

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Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
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Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix’sinde korkunç kaza! Ters dönerek taklalar attı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde korkunç bir kaza yaşandı. Kaza nedeniyle üç pilot yarış dışı kalırken, aracı takla atan Zhou'nun ve Albon'un durumunun iyi olduğu ifade edildi. İşte o anlar...

Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde Alfa Romeo'nun pilotu Guanyu Zhou, korkutucu bir kaza geçirdi. Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10'uncu ayağı Britanya Grand Prix'si, korkutucu bir kaza ile başladı. Yarışın startında, 8'inci sıradan start alan Mercedes pilotu George Russell, 9'uncu sıradan başlayan Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou ve 11'inci sıradan start alan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin içerisinde yer aldığı bir kaza yaşandı. Russell'ın Gasly'den darbe almasıyla aracın kontrolünü kaybetmesi sonucunda, Mercedes aracı, Zhou'nun Alfa Romeo'suna çarptı. Bu darbe sonucunda aracı ters dönen ve taklalar atarak bariyerlere çarpan Zhou, yarışı takip edenleri korkuttu. Bu kazanın ardından kırmızı bayrak kararı çıktı ve yarış durduruldu. Formula 1'den yapılan açıklamada, Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Ayrıca startta kaza yapan isimlerden birisi olan Alexander Albon'un da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu kaza sonucunda Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou, Mercedes pilotu George Russell ve Williams pilotu Alexander Albon, yarışa veda etti. Yarış, TSİ 17.56'da yeniden start alırken, kırmızı bayrak öncesinde yarışta bir tam tur tamamlanamamasından dolayı starttaki yer değişiklikleri geçerli sayılmadı ve yarış, sıralama turlarındaki grid pozisyonuna göre başladı.

Guanyu Zhou, George Russell ve Alexander Albon kazaya karışan isimler oldu. Aracı takla atan Zhou'nun ve Albon'un durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Gelen bilgiler, Çinli pilot Zhou'nun aracının takla attıktan sonra bariyerlere sıkıştığı yönünde.

FIA'dan resmi açıklama geldi

Yapılan açıklamaya göre kaza yapan pilotların durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix’sinde korkunç kaza! FORMULA 1 BÜYÜK BRİTANYA GRAND PRİX'SİNDE KORKUNÇ KAZA!

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