Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix’sinde korkunç kaza! Ters dönerek taklalar attı

Bu kaza sonucunda Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou, Mercedes pilotu George Russell ve Williams pilotu Alexander Albon, yarışa veda etti. Yarış, TSİ 17.56'da yeniden start alırken, kırmızı bayrak öncesinde yarışta bir tam tur tamamlanamamasından dolayı starttaki yer değişiklikleri geçerli sayılmadı ve yarış, sıralama turlarındaki grid pozisyonuna göre başladı.

Guanyu Zhou, George Russell ve Alexander Albon kazaya karışan isimler oldu. Aracı takla atan Zhou'nun ve Albon'un durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Gelen bilgiler, Çinli pilot Zhou'nun aracının takla attıktan sonra bariyerlere sıkıştığı yönünde.

FIA'dan resmi açıklama geldi

Yapılan açıklamaya göre kaza yapan pilotların durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı tedavilerinin devam ettiği belirtildi.