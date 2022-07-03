Son dakika: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık mücadelesi
Son dakika haberleri... Türkiye'nin en önemli sporlarından 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün mücadeleleri başladı. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu.
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı. Başpehlivanlık kategorisinde çeyrek final mücadeleleri saat 13.30 itibarıyla başladı. Çeyrek finale Hüseyin Gümüşalan, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Taş, Serhat Gökmen, İsmail Balaban çıktı.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu yaptığı açıklamada, bu yıl Kırkpınar'da sürprizlerin yaşandığını belirterek, genç güreşçilerin favori isimlere göre daha dinamik olduklarını gözlemlediğini söyledi.
Güreşin çok dinamik bir spor olduğu vurgulayan Eroğlu, Er Meydanı'nda ve sıcakta güreş yapmanın kolay olmadığının altını çizdi.
Er Meydanı'nda güreşen tüm sporcuları tebrik eden Eroğlu, "Gerçekten bizler için de seyircilerimiz için de çok büyük sürpriz sonuçlar var. Tabii Ali Gürbüz, burada en büyük favoriydi. Seyircinin de çoğu aslında onu izlemeye gelmişti. 'Ali altın kemeri bu sefer alacak mı' diye. Biliyorsunuz bu üçüncü hakkıydı, alsaydı altın kemeri alacaktı artık. Ebedi sahibi olacaktı. Burada Mehmet Yeşil Yeşil'e puanlamada kaybetti." diye konuştu.
"BURADA USTALARI YENMEK ZATEN MAHARET"
Kırkpınar'da ilk gün çok iyi güreşlere şahitlik edildiğini dile getiren Şeref Eroğlu, şunları kaydetti: "Şimdi hatırlayın yıllar önce Ahmet Taşçı'yı, Recep Kara yenmemiş miydi? Öyle başlamamış mıydı? Burada ustaları yenmek zaten maharet. Ali Gürbüz'ü yenenin adını herkes şimdi duyacak. İsmail'i yendiği zaman insanlar onu öğrenecek. Çocuklar da bir güreş yapıyor, emek veriyorlar. Herkes de emeğinin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla burada favorileri yenmek, onlara üstünlük sağlamak, diğer güreşçilere çok büyük avantajlar sağlıyor. Hele sosyal statü anlamında aldıkları ücretlerden tutun da davet edildikleri güreşlere kadar çok şey kazanıyorlar. Dolayısıyla favorilere, bütün güreşçiler saldırıyor. Bu da çok güzel yani, burada biz kazanıyoruz aslında, seyirci kazanıyor, federasyon kazanıyor. Çok sıkı güreşler oldu gerçekten."
"BURADA USTALARI YENMEK ZATEN MAHARET"
Kırkpınar'da ilk gün çok iyi güreşlere şahitlik edildiğini dile getiren Şeref Eroğlu, şunları kaydetti:
"Şimdi hatırlayın yıllar önce Ahmet Taşçı'yı, Recep Kara yenmemiş miydi? Öyle başlamamış mıydı? Burada ustaları yenmek zaten maharet. Ali Gürbüz'ü yenenin adını herkes şimdi duyacak. İsmail'i yendiği zaman insanlar onu öğrenecek. Çocuklar da bir güreş yapıyor, emek veriyorlar. Herkes de emeğinin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla burada favorileri yenmek, onlara üstünlük sağlamak, diğer güreşçilere çok büyük avantajlar sağlıyor. Hele sosyal statü anlamında aldıkları ücretlerden tutun da davet edildikleri güreşlere kadar çok şey kazanıyorlar. Dolayısıyla favorilere, bütün güreşçiler saldırıyor. Bu da çok güzel yani, burada biz kazanıyoruz aslında, seyirci kazanıyor, federasyon kazanıyor. Çok sıkı güreşler oldu gerçekten."
YARI FİNALE YÜKSELENLER BELLİ OLDU
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu. Buna göre, Cengizhan Şimşek, Ertuğrul Dağdeviren, İsmail Balaban, Mustafa Taş yarı finale yükseldi.
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