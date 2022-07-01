Son dakika: Başakşehir, Eren Karaağaç'ı transfer etti! İmzalar atıldı
Son dakika spor haberleri... Başakşehir, Fransız ekibi Lorient'ten Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Genç futbolcunun imza töreninde Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt yer aldı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Başakşehir'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Turuncu-lacivertli ekip, ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 18 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı.
3 YILLIK ANLAŞMA TAMAM
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient'in alt yaş kategorilerinde forma giyen Eren Karaağaç, kendisini 3 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
İMZALAR ATILDI
Genç futbolcunun imza töreninde Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt yer aldı.
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