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SON DAKİKA: TFF, Süper Lig'de fikstür çekim tarihini duyurdu

SPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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SON DAKİKA: TFF, Süper Lig’de fikstür çekim tarihini duyurdu

Son dakika spor haberleri | TFF tarafından, futbolda 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.

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