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Klasik Yay Kadın Milli Takımı Cezayir'de altın kazandı

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Giriş Tarihi: 01.07.2022
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Klasik Yay Kadın Milli Takımı Cezayir’de altın kazandı

Son dakika haberleri... Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı.

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