01 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri "Köyden İndim Şehire" filmine atıf! Milli cimnastikçilerden güldüren video

"Köyden İndim Şehire" filmine atıf! Milli cimnastikçilerden güldüren video

SPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2022
ABONE OL
Köyden İndim Şehire filmine atıf! Milli cimnastikçilerden güldüren video

19. Akdeniz Oyunları'nda takım halinde şampiyon olan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcularının kazandıkları madalyaları sayarken paylaştıkları eğlenceli video, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gülümseten videoda "Köyden İndim Şehire" filmine atıfta bulunuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA