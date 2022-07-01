01 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Milli boksör Busenaz Sürmeneli'den altın madalya! 19. Akdeniz Oyunları'na Türkiye damgası

Milli boksör Busenaz Sürmeneli'den altın madalya! 19. Akdeniz Oyunları'na Türkiye damgası

SPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
ABONE OL
Milli boksör Busenaz Sürmeneli’den altın madalya! 19. Akdeniz Oyunları’na Türkiye damgası

Türkiye'nin spor alanında tırmanışı sürüyor. Son dakika haberine göre; Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA