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Eski Galatasaraylı Bartuğ Elmaz Marsilya ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! 5. Lig'de mücadele edecek

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Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Eski Galatasaraylı Bartuğ Elmaz Marsilya ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! 5. Lig’de mücadele edecek

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve sarı kırmızılılardan ayrılan Bartuğ Elmaz Marsilya ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bartuğ'un önümüzdeki sezon Fransa 5. Ligi'nde yer alan rezerv takımında oynayacağı duyuruldu.

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