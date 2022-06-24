Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a imza attı! 24 yaşındaki oyuncu resmen Aslan
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 24 yaşındaki basketbolcu Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı. Floyd, sarı-lacivertli takımda geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 12, THY Avrupa Ligi'nde de 14 müsabakada forma giydi.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 24 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Floyd, sarı-lacivertli takımda geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 12, THY Avrupa Ligi'nde de 14 müsabakada forma giydi. Ligde 4,8 sayı, 3,2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynayan ABD'li pivot, Avrupa Ligi'nde de maç başına 3,4 sayı ve 2 ribaunt üretti.
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