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Galatasaray'dan orta sahaya Joao Mario bombası! Cenk Ergün transfer için Portekiz'de

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Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Galatasaray’dan orta sahaya Joao Mario bombası! Cenk Ergün transfer için Portekiz’de

Teknik direktör konusunda Okan Buruk'la anlaşan Galatasaray,Benfica forması giyen Joao Mario'yu gündemine aldı. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün görüşmeler için Portekiz'e gittiği iddia edildi.

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