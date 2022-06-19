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Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis ile anlaştı!

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Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis ile anlaştı!

Son dakika haberine göre: ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

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