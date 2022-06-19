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Son dakika: Filenin Sultanları Kore'yi de devirdi! Türkiye 3-1 Güney Kore

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Giriş Tarihi: 19.06.2022
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Son dakika: Filenin Sultanları Kore’yi de devirdi! Türkiye 3-1 Güney Kore

Son dakika haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta dördüncü maçında Güney Kore ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, zorlu rakibini 3-1 ile geçerek 5. galibiyetini aldı.

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