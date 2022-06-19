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Galatasaray'dan Mario Balotelli hamlesi! Resmi teklif yapıldı mı?

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Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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Galatasaray’dan Mario Balotelli hamlesi! Resmi teklif yapıldı mı?

Transfer sezonunun sessiz takımlarından takımlarından Galatasaray'da Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli'nin gündeme geldiği iddia edildi. Konuya ilişkin Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak konuştu.

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