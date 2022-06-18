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Beşiktaş'tan Galatasaray'a bir çalım daha! Jason Denayer ile görüşmeler başladı

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Giriş Tarihi: 18.06.2022
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Beşiktaş’tan Galatasaray’a bir çalım daha! Jason Denayer ile görüşmeler başladı

Savunma hattını Romain Saiss ile güçlendiren Beşiktaş'tan bir stoper hamlesi daha geldi. Siyah-Beyazlı ekibin Fransa Ligue 1'den Olympique Lyon ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Galatasaray'ın eski oyuncularından Jason Denayer ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

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