Beşiktaş Gedson Fernandes transferini açıkladı! Galatasaray’a 19.05 göndermesi

Süper Lig devi Beşiktaş, Romain Saiss'in ardından geçen sezon kadrosuna kattığı Gedson Fernandes transferini de resmen açıkladı.

RİZESPOR'A KİRALANMIŞTI

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı. Siyah beyazlı ekip, oyuncuyu sezon sonuna kadar bir başka Süper Lig ekibi olan Rizespor'a kiralamıştı.

Portekizli yıldız oradaki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Kara Kartal ise Gedson Fernandes'i sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu.