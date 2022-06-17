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Beşiktaş Gedson Fernandes transferini açıkladı! Galatasaray'a 19.05 göndermesi

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Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Beşiktaş Gedson Fernandes transferini açıkladı! Galatasaray’a 19.05 göndermesi

Süper Lig'de Beşiktaş, Romain Saiss'in ardından geçen sezon kadrosuna kattığı Gedson Fernandes transferini de resmen açıkladı. Siyah-beyazlıların transferi saat 19.05'te açıklaması ezeli rakibi Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Romain Saiss'in ardından geçen sezon kadrosuna kattığı Gedson Fernandes transferini de resmen açıkladı.

RİZESPOR'A KİRALANMIŞTI

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı. Siyah beyazlı ekip, oyuncuyu sezon sonuna kadar bir başka Süper Lig ekibi olan Rizespor'a kiralamıştı.

Portekizli yıldız oradaki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Kara Kartal ise Gedson Fernandes'i sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Paylaşımın Gedson Fernandes'in eski takımı Galatasaray'ın kuruluş yılı olan 1905'e ithafen saat 19.05'te yapılması dikkat çekti. Beşiktaş Gedson Fernandes transferi için Benfica'yla 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmıştı.

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