Beşiktaş Gedson Fernandes transferini açıkladı! Galatasaray'a 19.05 göndermesi
Süper Lig'de Beşiktaş, Romain Saiss'in ardından geçen sezon kadrosuna kattığı Gedson Fernandes transferini de resmen açıkladı. Siyah-beyazlıların transferi saat 19.05'te açıklaması ezeli rakibi Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.
Süper Lig devi Beşiktaş, Romain Saiss'in ardından geçen sezon kadrosuna kattığı Gedson Fernandes transferini de resmen açıkladı.
RİZESPOR'A KİRALANMIŞTI
Süper Lig devlerinden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı. Siyah beyazlı ekip, oyuncuyu sezon sonuna kadar bir başka Süper Lig ekibi olan Rizespor'a kiralamıştı.
Portekizli yıldız oradaki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Kara Kartal ise Gedson Fernandes'i sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
GALATASARAY'A GÖNDERME
Paylaşımın Gedson Fernandes'in eski takımı Galatasaray'ın kuruluş yılı olan 1905'e ithafen saat 19.05'te yapılması dikkat çekti. Beşiktaş Gedson Fernandes transferi için Benfica'yla 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmıştı.
𝐒 𝐎 𝐎 𝐍 𝐍 𝐍 𝐍 ⏳🔥 pic.twitter.com/F0Kj1HYH7S— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 17, 2022
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