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Atalanta Merih Demiral'in bonservisini aldı

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Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Atalanta Merih Demiral’in bonservisini aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, geçen yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Merih Demiral'ın bonservisini de aldı.

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