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Sakaryaspor'a Polonyalı orta saha! Michal Jan Nalepa yeşil siyahlı formayı giyecek

SPOR
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Sakaryaspor’a Polonyalı orta saha! Michal Jan Nalepa yeşil siyahlı formayı giyecek

Uzun bir aranın ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Yeşil siyahlılar Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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