Son dakika: Trabzonspor’dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat açıklaması! 2 oyuncu için ne kadar ödenecek?

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan son şampiyon Trabzonspor, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı'nın bonservislerini açıkladı. Bordo-mavili kulübün kasasından iki futbolcu için toplam 4.8 milyon Euro + KDV çıkacak.