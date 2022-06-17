Son dakika: Trabzonspor'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat açıklaması! 2 oyuncu için ne kadar ödenecek?
Son dakika haberleri... Trabzonspor, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı'nın bonservis bedellerini açıkladı. Bordo mavililer Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için 4.8 milyon EURO ödeneceğini duyurdu.
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan son şampiyon Trabzonspor, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı'nın bonservislerini açıkladı. Bordo-mavili kulübün kasasından iki futbolcu için toplam 4.8 milyon Euro + KDV çıkacak.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
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