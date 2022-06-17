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Son dakika: Beşiktaş transferini açıkladı! Romain Saiss ile 2+1 sözleşme imzaladı

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Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Son dakika: Beşiktaş transferini açıkladı! Romain Saiss ile 2+1 sözleşme imzaladı

Son dakika haberi: BeşiktaşRomain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yıldız oyuncu Siyah-Beyazlılar'dan yıllık 1.8 milyon Euro garanti ücret ve maç başı 12 bin 500 Euro kazanacak.

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