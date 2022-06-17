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Son dakika: Fenerbahçe'den Aleksandar Djordjevic hakkında resmi açıklama

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Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Son dakika: Fenerbahçe’den Aleksandar Djordjevic hakkında resmi açıklama

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Beko, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur. Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

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