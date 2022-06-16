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Son dakika: Trabzonspor'dan KAP'a 4 transfer açıklaması! Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan tamam

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: Trabzonspor’dan KAP’a 4 transfer açıklaması! Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan tamam

Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, KAP'a 4 isim hakkında açıklama yaptı. Karadeniz Fırtınası, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan Haspolatı ile Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna kattı.

Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, KAP'a 4 isim hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor, Larsen, Doğucan, Eren Elmalı ve Denswil için açıklama yaptı.

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı ve orta saha oyuncusu Doğucan Haspolatı ile Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna kattı.

DENSWİL AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü, geçen sezon bordo-mavili takımda kiralık forma giyen Stefano Denswil'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Hollandalı oyuncu, geçen sezon bordo-mavili takımda 28 lig maçında 1940 dakika süre almıştı.

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