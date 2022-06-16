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Son dakika | Bruma resmen Fenerbahçe'de

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Giriş Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika | Bruma resmen Fenerbahçe’de

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, Bruma transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertliler Bruma'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Bruma'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

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