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Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer mesajı: Memnun olacaksınız

SPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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Dursun Özbek’ten taraftarlara transfer mesajı: Memnun olacaksınız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarların memnun olacağı bir kadro kuracaklarını söyledi.

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