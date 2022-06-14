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Son dakika: Fransa'da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü

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Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: Fransa’da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü

SON DAKİKA: Fransa ekibi Bordeaux, finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 3. lige (National 1) düşürüldü. Ülkenin en köklü kulüplerinden Bordeaux, Ligue 1'de sonuncusu 2008-2009 sezonunda olmak üzere 6 şampiyonluk yaşamıştı.

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