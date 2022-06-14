Son dakika: Başkan Dursun Özbek'ten ilk hamle! Galatasaray'da ilk atamalar gerçekleşti
SON DAKİKA: Galatasaray Spor Kulübü'nde başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından bugün yeni yönetim kurulu mazbatalarını alarak görevine başlarken, sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Sportif A.Ş. için ilk atamalar yapıldı. İşte o isimler...
Galatasaray Sportif A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, eski başkan Burak Elmas'ın istifasıyla boşalan Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığına Dursun Özbek atanırken, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise Erden Timur atandı.
Sportif A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:
"Şirketimizin 14.06.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sayın Başkan Burak Elmas'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Dursun Aydın Özbek'in ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Sayın Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Erden Timur'un ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir."
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