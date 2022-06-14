Son dakika: Türkiye - Litvanya canlı anlatım | Muhtemel 11'ler
Türkiye - Litvanya canlı anlatım | UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bugün A Milli Futbol Takımı ile Litvanya ile İzmir’de karşılaşıyor. Peki, Türkiye - Litvanya maçı hangi kanalda, nerde, saat kaçta, maçın hakemi kim? Türkiye - Litvanya karşılaşmasına dair son dakika gelişmelerini ve canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
SON DAKİKA: UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bugün A Milli Futbol Takımı ile Litvanya ile İzmir'de karşılaşıyor.
Uluslar Ligi C Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg'u gol yemeden ve toplam 12 gol atarak mağlup ederken, 3 maçta 9 puanla zirvede yer alıyor.
TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye-Litvanya karşılaşması, Gürsel Aksel Stadı'nda bugün saat 21.45'te. Maç TRT 1'de canlı ve şifresiz.
TÜRKİYE - LİTVANYA MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE: Altay, Zeki, Merih, Ozan, Ferdi, Cengiz ,Dorukhan, Hakan, Kerem , Enes, Serdar
LİTVANYA: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius
KONUK EKİP TÜRKİYE'DE
İskoçya'daki Edinburgh Havalimanı'ndan saat 11.00'de havalanan ve konuk ekibi taşıyan uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.
Otobüsle havalimanından ayrılan Litvanyalı futbolcular, konaklayacakları otele geçti.
HAVA KOŞULLARI ENGELİ
Faroe Adaları ile 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda karşılaşan Litvanya Milli Futbol Takımı'nı TSİ 17.00'de Türkiye'ye getirmesi planlanan uçak, hava koşulları nedeniyle İzmir'e gelememişti.
Dün gerçekleşmesi planlanan İzmir'deki basın toplantısı ile Gürsel Aksel Stadı'ndaki antrenmanını iptal eden konuk ekip, Türkiye maçı için antrenmanını Faroe Adaları'nda gerçekleştirmişti. Takım, bugün Edinburgh'tan (TSİ) 11.00'de İzmir'e hareket etmişti.
TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK
Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak.
Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.
Frappart, Türkiye'nin maçlarında düdük çalan ilk kadın hakem olacak.
Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son mücadelesinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, 9 puanla lider durumda bulunuyor. Litvanya ise henüz puanla tanışamadı.
Gruptaki diğer maçta ise Lüksemburg, Faroe Adaları'nı konuk edecek.
Stefan Kuntz ile 10. maç
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 10. maçına Litvanya karşısında çıkacak.
Milli takım, Kuntz ile çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 26 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.
Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.
A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son mücadelesinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.
2022'deki altıncı maç
Milliler, Litvanya mücadelesiyle 2022 yılındaki altıncı maçını oynayacak.
Ay-yıldızlı ekip, bu yıl oynadığı 5 maçta 15 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.
Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti.
Bu seneki ikinci mücadelesinde İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibine 3-2 yenildi. Millilerin, bu müsabakadaki gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydetti.
Milli takım, bu yıl çıktığı üçüncü maçta ise Faroe Adaları'nı Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 yendi. Milliler, dördüncü maçında ise Litvanya'yı Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 6-0 mağlup ederken, son mücadelesinde Lüksemburg'u Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle yendi.
Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.
Türkiye 608. maçına çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 608. kez sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 330'u resmi, 277'si özel 607 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 233 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 260'ı deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 822 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 607 karşılaşmanın 524'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 607 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
Litvanya ile ikinci maç
A Milli Futbol Takımı, yarınki rakibi Litvanya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle ilk maçını 6 gün önce deplasmanda oynadı ve sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Aday kadro
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).
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