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Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev veya Midtjylland ile eşleşecek. Peki, Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi çarşamba günü yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi çarşamba günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.

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