Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?
Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev veya Midtjylland ile eşleşecek. Peki, Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?
Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi çarşamba günü yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi çarşamba günü yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek.
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maaş ve ikramiye rakamları netleşti! 44.500-50.150 TL arasında artacak! Emekli yüzünde güller açacak! Tek tek maaş hesabı...
- Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu?
- EYT ile emeklilik öne çekiliyor! 3600 günü olanlar dikkat! EYT sonrasında geriye dönük ödeme olacak mı? 47-48-49-52 yaş öncesi...
- İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron 3. tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
- Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı | Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Miçotakis'in tavrı kalleşçe
- Öğretmen atama takvimi 2022: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları hangi ay olacak?
- Bekçilik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? EGM PA bekçilik sınav yerleri açıklandı mı?
- Babalar Günü ne zaman, ayın kaçına denk geliyor? 2022 Babalar Günü alınabilecek hediyeler neler? En güzel hediye fikirleri
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
- Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Ufka Yolculuk 2. Aşama sonuçları saat kaçta belli olacak?
- KPSS 2022/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yerleştirmeleri ne zaman?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci yerleştirme ne zaman yapılacak?