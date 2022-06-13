Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu





Karar periyoduna daha iyi giriş yapan sarı-lacivertli ekip, Metecan Birsen'in sayılarıyla etkili oldu ve farkı bitime 7:33 kala 12'ye çıkararak Ergin Ataman'a molayı aldırdı: 65-77. Kalan bölümde de rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 92-80 kazanarak 2021-2022 sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekipte ise Singleton ve Pleiss 17 sayıyla mücadele etti.

FENERBAHÇE'NİN 10'UNCU LİG ŞAMPİYONLUĞU



Sarı-lacivertli ekip, Anadolu Efes'i ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde 3-1 ile geçerek tarihindeki 10'uncu lig şampiyonluğunu elde etti. Daha önce 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 yıllarında kupayı müzesine götürme başarısı gösteren Fenerbahçe, 4 yıl aranın ardından tekrardan şampiyonluk sevinci yaşadı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." dedi.

ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan @FBBasketbol takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. pic.twitter.com/j3e8K7w8OF — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2022