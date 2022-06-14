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Galatasaray'a kötü haber! Ayrılmaya niyeti yok

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Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Galatasaray’a kötü haber! Ayrılmaya niyeti yok

Yıllık maliyetleri 7 milyon euronun üzerinde olan ve sözleşmelerinin sona ermesiyle Galatasaray'da ciddi bir maaş bütçesi ortaya çıkan Feghouli ile Babel'in ayrılmaya niyeti yok!

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