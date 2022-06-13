Türkiye Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar Ligi Türkiye Litvanya milli maç hangi kanalda?
Türkiye Litvanya maçı ne zaman? Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta maçında Litvanya ile karşılaşacak. Son maçında Lüksemburg'u 2-0 mağlup ederen ve grup liderliğini sürdüren Ay-yıldızlılar, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Peki, Türkiye Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar Ligi Türkiye Litvanya milli maç hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Türkiye Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, grubun dördüncü maçında Litvanya'yı konuk edecek. Gruptaki üçüncü maçını da kazanan Ay-yıldızlılar, 9 puanla liderliğini sürdürürken, Litvanya karşısından da galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisi yakalamak istiyor. Peki, Türkiye Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar Ligi Türkiye Litvanya milli maç hangi kanalda? İşte cevaplar...
TÜRKİYE LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Litvanya maçı 14 Haziran Salı günü İzmir'de saat 21.45'te başlayacak. ürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.
Ay-yıldızlı ekipte Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Enes Ünal'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.
MİLLİ TAKIM ÜÇÜNCÜ MAÇINDA DA GOL YEMEDİ
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı üçüncü maçında da kalesini gole kapattı.
Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden Türkiye, ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.
Üç maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde gole izin vermedi.
HAKAN ÇALHANOĞLU 15. GOLÜNÜ ATTI
A Milli Takımı, Lüksemburg deplasmanında öne geçiren golü penaltıdan atan Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla gol sayısını 15'e yükseltti.
A Milli Takım ile 71. maçına çıkan Hakan, attığı 15 golle aday kadro içindeki en golcü oyuncu konumunda da bulunuyor. Hakan'ı 13 golle Cengiz Ünder takip ediyor.
Mücadelenin ikinci yarısında Hakan yerini Salih Özcan'a bıraktı. Hakan oyundan çıkınca, kaptanlık pazubandını Çağlar Söyüncü taktı.
STEFAN KUNTZ İLE 10. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 10. maçına Litvanya karşısında çıkacak.
Milli takım, Kuntz ile çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 26 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.
Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.
A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 ve son mücadelesinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.
2022'DEKİ ALTINCI MAÇ
Milliler, Litvanya mücadelesiyle 2022 yılındaki altıncı maçını oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, bu yıl oynadığı 5 maçta 15 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.
Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti.
Bu seneki ikinci mücadelesinde İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibine 3-2 yenildi. Millilerin, bu müsabakadaki gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydetti.
Milli takım, bu yıl çıktığı üçüncü maçta ise Faroe Adaları'nı Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 yendi. Milliler, dördüncü maçında ise Litvanya'yı Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 6-0 mağlup ederken, son mücadelesinde Lüksemburg'u Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle yendi.
Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.
TÜRKİYE 608. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 608. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 330'u resmi, 277'si özel 607 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 233 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 260'ı deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 822 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 607 karşılaşmanın 524'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 607 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
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- Türkiye Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar Ligi Türkiye Litvanya milli maç hangi kanalda?
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