Türkiye Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, grubun dördüncü maçında Litvanya'yı konuk edecek. Gruptaki üçüncü maçını da kazanan Ay-yıldızlılar, 9 puanla liderliğini sürdürürken, Litvanya karşısından da galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisi yakalamak istiyor. Peki, Türkiye Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar Ligi Türkiye Litvanya milli maç hangi kanalda? İşte cevaplar...

TÜRKİYE LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Litvanya maçı 14 Haziran Salı günü İzmir'de saat 21.45'te başlayacak. ürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.

Ay-yıldızlı ekipte Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli takımda sakatlığı bulunan Enes Ünal'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.