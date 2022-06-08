A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’dan 6-0’lık Litvanya maçı sonrası açıklama

DOĞAN ALEMDAR: İLK MAÇIM OLDUĞU İÇİN ÇOK HEYECANLIYDIM

A Milli Takım formasını ilk kez giyen kaleci Doğan Alemdar ise, "İlk maçım olduğu için çok heyecanlıydım, her genç futbolcunun hayali olduğu gibi benim de hayalim A Milli Takım forması giymekti. Bunu başardığım için çok mutluyum. Hocamız da bana güvenip şans verdiği için çok teşekkür ediyorum. Saha sentetik olduğu için topun takıldığı bir pozisyon oldu ama maç içinde heyecanımı yendiğimi düşünüyorum. Bugün ilk maçımda gol yememem çok önemliydi. Bizim bir hedefimiz var, tüm maçları kazanıp, gol yemeden 4 maçı tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, kadronun gençleştiğinin hatırlatılması üzerine ise, "Gençleşen bir takımımız var. Antrenmanlarda çok eğlenceli geçiyor. Herkes saha içinde ve dışında ağabey, kardeş gibi. Bunu maçlara yansıttığımızı düşünüyorum. Önümüzde iki maç var, o maçlara da bu havayı yansıtıp iyi şekilde bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.