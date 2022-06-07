Fenerbahçe Beko final serisinde 1-0 öne geçti | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 85-76 (MAÇ SONUCU ÖZETİ)

İkinci periyoda De Colo'nun hücumdaki liderliğinde bulduğu 6 sayıyla başlayan sarı-lacivetli ekip, ilk yarının bitimine 7:43 kala skoru 24-20'ye getirdi. Periyodun kalan bölümünde Bryant ve Larkin'in hücumda devreye girmesiyle Efes farkı eritti ve ilk yarı 37-37'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Henry'nin skorer oyunuyla başlayan Fenerbahçe, farkı 6'ya çıkardı ve Ergin Ataman'a periyodun bitimine 7:04 kala molayı aldırdı: 45-39. Periyodun ilerleyen dakikalarında Booker'ın üst üste üç sayı isabetleriyle farkı daha da açan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 2 dakika kala Guduric'in turnike basketiyle karşılaşmada ilk defa farkı çift hanelere çıkardı: 59-49. Kalan bölümde Anadolu Efes, Beaubois ile etkili olsa da son periyoda Fenerbahçe, 59-53 önde girdi.