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Trabzonspor'dan transfer sürprizi! Bondonga ile yeniden dirsek teması

SPOR
Giriş Tarihi: 08.06.2022
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Trabzonspor’dan transfer sürprizi! Bondonga ile yeniden dirsek teması

2017-2018 sezonunda kiralık olarak Bordo-Mavili formayı giyen Theo Bongonda’nın, yeniden Trabzonspor’la görüştüğü belirtildi. Belçika basını Genk’ten ayrılmayı planlayan 26 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunun Fırtına ile anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti.

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