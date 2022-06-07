SON DAKİKA: Litvanya - Türkiye maçı canlı anlatım | İşte ilk 11’ler

A MİLLİ TAKIM'DA SON DURUM

Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden milli takım lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise üç puanı bulunan Lüksemburg, Faroe Adaları'na konuk olacak.

LİTVANYA -TÜRKİYE 11'LER



Litvanya: Šetkus, Širvys, Šatkus, Klimavičius, Mikoliūnas, Armanavicius, Mėgelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolžnikov, Laukžemis

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun.