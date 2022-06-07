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SON DAKİKA: Litvanya - Türkiye maçı canlı anlatım | İşte ilk 11'ler

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Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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SON DAKİKA: Litvanya - Türkiye maçı canlı anlatım | İşte ilk 11’ler

SON DAKİKA... A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geliyor. Litvanya -Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? A Milli takımda son durum ne? İşte Litvanya - Türkiye maçı ilk 11'leri... |Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'ya konuk oluyor.

LİTVANYA -TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te.

Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

LİTVANYA -TÜRKİYE MAÇNIN HAKEMİ KİM?

Müsabakada, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Novak Simovic düdük çalacak.

Simovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

A MİLLİ TAKIM'DA SON DURUM

Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden milli takım lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise üç puanı bulunan Lüksemburg, Faroe Adaları'na konuk olacak.

LİTVANYA -TÜRKİYE 11'LER

Litvanya: Šetkus, Širvys, Šatkus, Klimavičius, Mikoliūnas, Armanavicius, Mėgelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolžnikov, Laukžemis

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Doğukan Sinik, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun.

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