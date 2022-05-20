Emine Erdoğan’dan dünya şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş’a tebrik

Emine Erdoğan, dünya boks şampiyonasında destan yazan milli sporcuları kutladı.



BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN



Emine Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan gelen madalya haberleriyle mutluluğumuz artıyor! Dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Milli boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'ı tebrik ediyorum. 🇹🇷 Başarılarınız daim olsun kızlar.