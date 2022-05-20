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Emine Erdoğan'dan dünya şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'a tebrik

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Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Emine Erdoğan’dan dünya şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından, tebrik mesajı yayınladı.

Emine Erdoğan, dünya boks şampiyonasında destan yazan milli sporcuları kutladı.

BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN

Emine Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan gelen madalya haberleriyle mutluluğumuz artıyor! Dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Milli boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'ı tebrik ediyorum. 🇹🇷 Başarılarınız daim olsun kızlar.

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Milli boksörlerimizden altın yağmuru

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