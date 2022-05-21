Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Yeni Malatyaspor FB maçı hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun son haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki son maçında galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Fenerbahçe, bu karşılaşmadan 1 puanla ayrılması halinde ligi 2. bitirmeyi garantileyecek. Peki, Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Yeni Malatyaspor FB maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal ile çıkış yakalayan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak. Peki, Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Yeni Malatyaspor FB maçı hangi kanalda? İşte Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçının detayları...
YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşmada beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.
FENERBAHÇE CEPHESİ
Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken, söz konusu sürede 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan topladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, puan ya da puanlar alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisiyle sezonu tamamlamayı planlıyor.
YENİ MALATYASPOR CEPHESİ
Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe'yi mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Yeni Malatyaspor'da tek hedef Süper Ligdeki son maçında galibiyet sevinci yaşamak. Sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe maçını kazanarak hem taraftarlarına moral vermek hem de son kez Süper Lig'de 3 puan sevinici yaşamak istiyor.
Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor mücadelesinden 1 puanla ayrılması halinde ligi 2. bitirmeyi garantileyecek.
İki ekip, Süper Lig'de 9 maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 2'sinde Malatya temsilcisi galip gelirken, 5'ni de Fenerbahçe kazandı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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