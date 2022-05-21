Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal ile çıkış yakalayan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak. Peki, Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Yeni Malatyaspor FB maçı hangi kanalda? İşte Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçının detayları...

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşmada beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.