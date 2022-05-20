UEFA ve ulusal kulüp lisansı alan kulüpler belli oldu

Ulusal lisans almaya hak kazanan kulüpler ise Spor Toto Süper Lig'den Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'den Adanaspor, Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor, Manisa FK ve Yılport Samsunspor ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor, Bodrumspor, Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor, Sivas Belediyespor, Uşakspor ve Weecoins Kırklarelispor kulüpleri oldu. Kurul, kalan 52 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre ek süre tanıdı.

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