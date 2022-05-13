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Trabzonspor şampiyonluk kupasına kavuşuyor

SPOR
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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Trabzonspor şampiyonluk kupasına kavuşuyor

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını yarın alacak. Bordo-mavili ekibin kupa töreni ise Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de başlayacak kupa etkinliğinde konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından bordo-mavili takım, kupasını alıp şampiyonluk turu atacak.

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