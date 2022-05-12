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TFF'den Trabzonspor - Beşiktaş maçı hakkında SON DAKİKA kararı

SPOR
Giriş Tarihi: 12.05.2022 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
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TFF’den Trabzonspor - Beşiktaş maçı hakkında SON DAKİKA kararı

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçına yönelik kural hatası başvurusunu oybirliğiyle reddetti.

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