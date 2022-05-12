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Son dakika: Voleybolda şampiyon VakıfBank!

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Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Son dakika: Voleybolda şampiyon VakıfBank!

Son dakika haberi... Sultanlar Ligi final serisi 5'inci maçında Fenerbahçe Beko'yu 3-0 mağlup eden VakıfBank seride durumu 3-2'ye getirerek şampiyon oldu.

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