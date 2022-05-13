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İşte Robert Lewandowski'nin yeni adresi

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Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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İşte Robert Lewandowski’nin yeni adresi

Son dakika transfer haberi...Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olacağı iddia edildi. Katalan ekibinin Lewandowski ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacağı ifade edildi.

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