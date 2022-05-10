SON DAKİKA | Erling Haaland'ın yeni takımı belli oldu!
SPOR ahaber.com.tr
Son dakika spor haberleri | Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland'ın yeni forma giyeceği dünya devi belli oldu. Manchester City, Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'den itibaren transferi konusunda oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu.
SON DAKİKA: Futbol cambazı Erling Haaland'ın kariyerine devam edeceği takım netleşti.
İngiltere Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'de kulübe transferi için Borussia Dortmund ile prensipte bir anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.
Manchester City Kulübü ile Erling Haaland arasında yapılacak son görüşmelerin ardından Norveçli futbolcunun resmi imzayı atması bekleniyor.
İŞTE ÖDENECEK BEDEL
Manchester ekibi, Erling Haaland için Borussia Dortmund'a 75 milyon euro'luk serbest kalma bedeli ödeyecek.
TAM BİR GOL MAKİNESİ
Borussia Dortmund'un 2020 yılının başında 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Haaland, sarı-siyahlı formayla çıktığı 88 maçta 85 gol attı ve 23 asist üretti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatılacak mı? Son duyurular...
- BİLSEM sonuçları açıklanıyor... 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bireysel değerlendirme ne zaman?
- AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF final sınavı ne zaman? AÖF bahar dönemi sınav takvimi!
- Trabzonspor kupa töreni ne zaman? 2022 Trabzonspor şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak?
- MSB Pertem: Sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama: 2022/2 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er sınavı ne zaman?
- 2022 Mayıs sıfır otomobil fiyatları güncellendi: Volkswagen, Seat, Skoda, Citroen, Dacia, Fiat sıfır araç fiyatı ne kadar?
- 0,99 faiz 500.000 - 600.000 - 700.000 - 800.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?
- 0,99 faiz 100.000 - 200.000 - 300.000 - 400.000 TL konut kredisi hesaplama: Aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?
- Konut kredisi faiz oranları: 10 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankası ev kredisi ne kadar?
- %0,89, %0,99 konut kredisi hesaplama: 2022 yeni konut kredisi kredi tutarına göre aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar?
- İlk defa ev alacaklara devlet desteği! 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri?
- Jody Lukoki neden öldü? Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki kimdir, kaç yaşındaydı? SON DAKİKA HABERLER