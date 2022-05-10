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SON DAKİKA | Erling Haaland'ın yeni takımı belli oldu!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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SON DAKİKA | Erling Haaland’ın yeni takımı belli oldu!

Son dakika spor haberleri | Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland'ın yeni forma giyeceği dünya devi belli oldu. Manchester City, Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'den itibaren transferi konusunda oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu.

SON DAKİKA: Futbol cambazı Erling Haaland'ın kariyerine devam edeceği takım netleşti.

İngiltere Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'de kulübe transferi için Borussia Dortmund ile prensipte bir anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.

Manchester City Kulübü ile Erling Haaland arasında yapılacak son görüşmelerin ardından Norveçli futbolcunun resmi imzayı atması bekleniyor.

İŞTE ÖDENECEK BEDEL

Manchester ekibi, Erling Haaland için Borussia Dortmund'a 75 milyon euro'luk serbest kalma bedeli ödeyecek.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Borussia Dortmund'un 2020 yılının başında 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Haaland, sarı-siyahlı formayla çıktığı 88 maçta 85 gol attı ve 23 asist üretti.

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