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Beşiktaş'ın umudu Gedson Fernandes

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Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Beşiktaş’ın umudu Gedson Fernandes

Devre arasında Benfica’dan sansasyonel bir operasyonla transfer edilip, Rizespor’a kiralanan Gedson Fernandes, yeni sezonda Josef’le beraber merkez orta sahanın değişilmez ismi olacak. Oyuncuyu yakından takip eden Valerien Ismael, planını hazırladı.

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