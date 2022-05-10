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Trabzonspor'da şampiyonluk coşkusu! Kutlama ve kupa töreni biletleri yarın satışta

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Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Trabzonspor’da şampiyonluk coşkusu! Kutlama ve kupa töreni biletleri yarın satışta

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un, kutlama ve kupa töreni biletleri yarın satışa sunulacak. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un, 14 Mayıs Cumartesi günü MedicalPark Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını kaldıracağı belirtild

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