SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) yarı final rövanş heyecanı A Spor'da yaşanıyor. ZTK'da Yakutel Kayserispor - Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

20:30 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçı saat: 20:30'da A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetiyor.

İŞTE KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KAYSERİSPOR:

LUNG

ONUR

HOSSEINI

ATTAMAH

CAROLE

KEMEN

CAMPANHARO

EMRAH

ABDULKADİR

THIAM

MUSTAFA

TRABZONSPOR:

UĞURCAN

DORUKHAN

AHMETCAN

HUGO

PUCHACZ

HAMSIK

BAKASETAS

ABDÜLKADIR

VISCA

DJANINY

CORNELIUS

TRABZONSPOR 2. KUPA PEŞİNDE

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

İŞTE ZTK'DA TRABZONSPOR'UN KARNESİ



Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bordo-mavililer, son 16 turunda ise deplasmanda A. Denizlispor'u 2-1'le geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu turda da FT Antalyaspor'u 2-0 yenen Karadeniz temsilcisi, yarı finale yükseldi.



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Y. Kayserispor karşısında 1-0 galip gelen Trabzonspor, 10 Mayıs Salı günü rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak.



En son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı kazanmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu elde eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da Kayserispor'u eleyerek finale kalmayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 defa mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.





Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı.

Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.