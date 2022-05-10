10 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta Serdar Saatçı yüzleri güldürdü

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı yüzleri güldürdü

SPOR
Giriş Tarihi: 10.05.2022
ABONE OL
Beşiktaş’ta Serdar Saatçı yüzleri güldürdü

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe ile 1- 1 berabere kalan Beşiktaş’ta genç oyuncuların performansları yüzleri güldürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA